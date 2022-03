NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Zur Rose kräftig von 515 auf 290 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Kurzfristig präferiere er nun die Aktie der Shop-Apotheke, schrieb Analyst Alexander Thiel in einer am Montag vorliegenden Studie. Zur Schweizer Konkurrentin schrieb er, sie habe ihr Wachstum bereits vollständige auf das eRezept ausgerichtet, bei dem es aber Probleme mit dem Zeitplan zur Einführung gibt. Zugleich stehe Zur Rose vor einer Übergangsphase. Thiel geht nun alles in allem davon aus, dass sich die Ziele für das Erreichen der Gewinnzone um ein Jahr auf 2024 verschieben werden./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2022 / 17:33 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2022 / 17:33 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.