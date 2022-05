NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zur Rose auf "Buy" mit einem Kursziel von 290 Franken belassen. Analyst Alexander Thiel bezog sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf einen Medienbericht, wonach das elektronische Rezept wohl in Deutschland ab dem 1. September in regionalen Stufen verpflichtend eingeführt werden soll. Nun könnten Investoren, die zuvor per Leerverkauf auf fallende Kurse gesetzt hätten, gezwungen sein, ihre Positionen einzudecken und die Aktien zurückzukaufen. Dies würde den Kurs antreiben./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2022 / 03:48 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2022 / 03:48 / ET



