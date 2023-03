ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Zur Rose vor Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 45 Franken belassen. Analyst Olivier Calvet nahm in einer am Mittwoch vorliegenden Studie kleinere Änderungen an seinen Schätzungen für die Online-Apotheke im laufenden Jahr vor. Auf das Kursziel hätten diese Änderungen aber keinen Einfluss. Dem Unternehmen stehe ein Übergangsjahr bevor. Abstand nehmen könnte die DocMorris-Mutter zudem von ihrem Ziel eines ausgeglichenen freien Barmittelflusses im Jahr 2024./bek/tav



