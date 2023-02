ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Zurich nach den jüngst vorgelegten Jahreszahlen von 574 auf 544 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Kursschwäche der Aktie angesichts der verfehlten Konsensschätzung für die Marge im Schaden- und Unfallversicherungsgeschäft sei fair gewesen, schrieb Analyst Will Hardcastle in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wegen gesunkener Ergebniserwartungen und Wechselkursveränderungen kappte er sein Kursziel./ck/mis



