NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat die Aktien der Zurich Insurance Group nach einem Vortrag des Vorstandsvorsitzenden des Versicherers auf einer Fachkonferenz der US-Investmentbank auf der "Conviction Buy List" belassen. Das Kursziel laute weiterhin 400 Franken, schrieb Analyst Johnny Vo in einer am Freitag vorliegenden Studie. Vo hob unter anderen hervor, dass Zurich die digitale Transformation beschleunigen wolle, um den sich wandelnden Bedürfnissen seiner Kunden gerecht zu werden./la/he



