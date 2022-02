NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Zurich von "Overweight" auf "Equal-weight" abgestuft, das Kursziel aber von 480 auf 500 Franken angehoben. Der Versicherungssektor sei gut aufgestellt, um den Gesamtmarkt 2022 abzuhängen, hieß es in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Experten setzen auf Aktienrückkäufe und günstige Preistrends. Steigende Zinsen wären das Sahnehäubchen. Ihre Branchenfavoriten für dieses Jahr sind Poste Italiane und Axa. Bei Zurich sei bereits einiges eingepreist, so Analystin Louise Miles./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2022 / 16:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.