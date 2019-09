FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Zurich Insurance Group von 315 auf 350 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Vor dem Investorentag des Versicherers im November dürfte sich die kurzfristig positive Dynamik noch etwas fortsetzen, schrieb Analyst Hadley Cohen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Breiter gefasst sehe er allerdings eine Rotation in Richtung Werthaltigkeit. Da habe er bei Zurich langfristig Bedenken und bevorzuge die Aktie der Allianz./ck/jha/



