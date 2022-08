NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Zurich nach den Halbjahreszahlen von 470 auf 450 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der geplante Aktienrückkauf und das operative Ergebnis seien zwar gute Nachrichten für Investoren, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Montag vorliegenden Studie. Im Kern bleibe es aber dabei, dass die Aktie relativ hoch bewertet und kein positiver Impuls in Sicht sei./jcf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2022 / 07:11 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2022 / 19:00 / ET



