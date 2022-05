NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Zurich nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 510 Franken belassen. Das starke Umsatzwachstum, die gute Kapitalausstattung sowie das nur geringe Engagement in Russland und der Ukraine zeige, warum der Versicherer in der Branche als "sicherer Hafen" gelte und die Aktie seit Jahresbeginn am besten gelaufen sei, schrieb Analyst Alan Devlin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sieht Zurich zudem auf einem guten Weg, die Jahresziele zu übertreffen./gl/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2022 / 07:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



