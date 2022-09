ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Zurich von 480 auf 485 Franken angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Versicherer sei das am besten positionierte Unternehmen im Sektor, insbesondere im Geschäft abseits der Lebensversicherung, schrieb Analyst Iain Pearce in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aktie bleibt daher sein Favorit./tav/jha/



