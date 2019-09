NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Zurich Insurance Group von 400 auf 420 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der defensive, anleiheähnlichen Status der Kapitaleinnahmen von Versicherern dürfte nicht gänzlich schwinden, schrieb Analyst Ashik Musaddi in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Zurich-Aktie zähle zu seinen "Top Picks" im Sektor. Die Schweizer seien unter den Großversicherern am besten positioniert für niedrige Marktzinsen./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2019 / 18:41 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2019 / 12:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.