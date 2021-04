Zurich Insurance overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Zurich vor Zahlen zum ersten Quartal von 430 auf 432 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Ashik Musaddi

passte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Versicherer an. Bedeutende Überraschungen hält er für unwahrscheinlich. Gestiegene Schäden durch Naturkatastrophen sollten teilweise durch die Höhe der SST-Quote ausgeglichen worden sein. Diese gilt als Kennziffer für das Kapitalmanagement nach dem Swiss Solvency Test (SST)./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2021 / 10:33 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2021 / 11:00 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.