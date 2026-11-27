Zurich Insurance Aktie
|711,60EUR
|8,00EUR
|1,14%
WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394
Zurich Insurance Verkaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Zurich von 540 auf 594 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Dass der Versicherer seine Finanzziele im Strategiezyklus 2025 bis 2027 erreiche, stehe nicht mehr in Frage, schrieb Thorsten Wenzel in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Aber der Gegenwind werde stärker. Mit der Übernahme von Beazley hätten die Schweizer zwar einen globalen Marktführer im Spezialgeschäft geschaffen. Doch Zurich habe Beazley auf dem Höhepunkt seiner Profitabilität übernommen, und dessen Vorsteuergewinn habe sich im ersten Halbjahr 2026 halbiert. Dem diversifizierten Ertragsprofil und der guten Kapitalausstattung stünden das ebenfalls schwächelnde Firmenkundengeschäft und die hohe Bewertung gegenüber./rob/gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2026 / 16:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2026 / 16:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Verkaufen
|
Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Verkaufen
|
Kurs*:
648,80 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Verkaufen
|
Kurs aktuell:
649,80 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Thorsten Wenzel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|
14:28
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan nimmt Zurich mit 'Neutral' wieder auf - Ziel 670 Franken (dpa-AFX)
|
25.11.26
|SMI aktuell: SMI verliert (finanzen.at)
|
24.11.26
|Zurückhaltung in Zürich: SMI legt mittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
24.11.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 klettert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
24.11.26
|Zuversicht in Zürich: SMI legt zum Start des Dienstagshandels zu (finanzen.at)
|
24.11.26
|Börse Zürich in Grün: SLI-Anleger greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
23.11.26
|Handel in Zürich: SMI schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.at)
|
23.11.26
|Gewinne in Zürich: SMI nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|16:48
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|07:28
|Zurich Insurance Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.11.26
|Zurich Insurance Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.11.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16:48
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|07:28
|Zurich Insurance Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.11.26
|Zurich Insurance Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.11.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.11.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|16:48
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|20.02.26
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|19.01.26
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|08.12.25
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|Zurich Insurance Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.11.26
|Zurich Insurance Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.11.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Zurich Insurance Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.11.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|711,60
|1,14%
Aktuelle Aktienanalysen
|16:48
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|15:38
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|15:38
|Reckitt Benckiser Group Outperform
|Bernstein Research
|15:38
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|15:37
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|15:37
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|15:36
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|15:31
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|13:32
|HORNBACH Halten
|DZ BANK
|12:47
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|12:43
|FedEx Outperform
|Bernstein Research
|12:41
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|12:38
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:37
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:37
|Evonik Equal Weight
|Barclays Capital
|12:35
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:24
|Verbund Sell
|UBS AG
|11:14
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|11:03
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:50
|ams buy
|Baader Bank
|10:40
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:24
|Alzchem Group Buy
|MPCM
|10:11
|Wienerberger accumulate
|Erste Group Bank
|09:58
|BMW Halten
|DZ BANK
|09:32
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:25
|SAP Neutral
|UBS AG
|09:00
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:59
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:57
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:57
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:55
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:53
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|08:53
|SCHOTT Pharma Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:48
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:34
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|08:05
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|07:54
|Fresenius Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:48
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:42
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:38
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:34
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:31
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Hannover Rück Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|Zurich Insurance Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.