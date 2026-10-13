$1,000 in Each of These 6 Quantum, Air Taxi, and Satellite Stocks Could Be Worth This Much by 2030

If you're a high-risk/high-reward type of investor, you've almost certainly looked at stocks in the hottest emerging industries like quantum, electric vertical takeoff and landing (eVTOL) air taxis, and satellite networks.

But these industries are full of would-be superstars, and it's almost a sure bet that not all of the players will end up winners. Here are 6 of the best bets in these competitive sectors, and how much a $1,000 investment in each one could be worth by 2030. We'll look at what will have to go right in order for them to succeed, and what will happen if they don't.

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