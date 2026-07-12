NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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12.07.2026 09:58:00
$1,000 in Nvidia vs. $1,000 in Broadcom: Which AI Chip Bet Paid Off More?
Nvidia (NASDAQ: NVDA) and Broadcom (NASDAQ: AVGO) have been the two biggest ways to bet on the artificial intelligence (AI) chip boom, and both have made long-term shareholders a great deal of money. But which one turned a $1,000 investment into more?It depends entirely on when you would have put the money in.Go back five years, and Nvidia wins. As of this writing, $1,000 invested in Nvidia in mid-2021 would be worth about $10,100 today, with dividends reinvested. The same $1,000 in Broadcom would be worth about $9,100. Both are extraordinary outcomes, roughly 9 to 10 times your money.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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