AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
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28.11.2026 11:30:00
$1,000 Invested in Berkshire Hathaway Stock 10 Years Ago Is Worth About $3,650. Where Will It Be in 2036?
Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA) (NYSE: BRKB) is my largest stock holding -- because of my respect for Warren Buffett, who grew its value at an average annual rate of nearly 20% over some 60 years (versus about 10.5% for the S&P 500), and because I see it as built to last. No one can know what a stock's value will be in the future, but it can be fun to think about it and make a guess.
I estimate that Berkshire will be growing by about 12% annually over the coming decade. That would turn a $1,000 investment into $3,106 -- and, if you bought your $1,000 stake in 2016, it would grow from its current value of $3,650 to $11,336.
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