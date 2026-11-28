Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA) (NYSE: BRKB) is my largest stock holding -- because of my respect for Warren Buffett, who grew its value at an average annual rate of nearly 20% over some 60 years (versus about 10.5% for the S&P 500), and because I see it as built to last. No one can know what a stock's value will be in the future, but it can be fun to think about it and make a guess.

I estimate that Berkshire will be growing by about 12% annually over the coming decade. That would turn a $1,000 investment into $3,106 -- and, if you bought your $1,000 stake in 2016, it would grow from its current value of $3,650 to $11,336.

Continue reading