Eli Lilly (NYSE:LLY) is executing at the top of its game right now. Wall Street has recognized the pharmaceutical giant's success, leading to a material advance in its stock price. In fact, if you had invested $1,000 in the stock five years ago, it would be worth $5,300 as of this writing. Can the good news keep flowing?

It is entirely possible, but investors need to go in with their eyes wide open to the risks. Indeed, at this point, Eli Lilly's stock may be priced for perfection. Here's why you probably shouldn't bank on Eli Lilly's stock rising as much over the next five years as it has over the last five.

Image source: Getty Images.

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