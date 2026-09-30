Ferrari Aktie
WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146
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30.09.2026 12:28:00
$1,000 Invested in Ferrari at Its 2026 Low Is Worth This Much Today
Ferrari (NYSE: RACE) is an established leader at the exclusive end of the global car market. Wealthy customers won't hesitate to pay mid-six-figure dollar sums to acquire these highly sought-after vehicles. This brand's position has helped the business drive consistent revenue and profit growth.
But Ferrari shares aren't immune from the ups and downs of market sentiment. Opportunistic investors who were greedy when others were fearful in 2026 have scored big profits. If you invested $1,000 in this luxury automotive stock at its low point this year, here's how much you'd have today.
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