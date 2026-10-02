Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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02.10.2026 10:29:00
$1,000 Invested in Netflix (NFLX) at the Start of 2026 Is Worth This Much Today
Netflix (NASDAQ: NFLX) shares have made for one of the best investment opportunities of this century. They have soared 21,510% in the past 20 years (as of Sept. 29). But this streaming stock is on a disappointing run recently.
If you invested $1,000 in Netflix shares at the start of 2026, here's how much you'd have today.
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Nachrichten zu Netflix Inc.
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29.09.26
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Netflix auf 'Buy' - Ziel 95 Dollar (dpa-AFX)
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28.09.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Netflix-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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21.09.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel Verlust hätte ein Netflix-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
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18.09.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
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18.09.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite steigt schlussendlich (finanzen.at)
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18.09.26
|NASDAQ 100 aktuell: So steht der NASDAQ 100 am Freitagnachmittag (finanzen.at)
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18.09.26
|Keine Impulse: NASDAQ Composite am Freitagnachmittag antriebslos (finanzen.at)
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18.09.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 nachmittags schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Netflix Inc.
|29.09.26
|Netflix Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
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|Bernstein Research
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|21.08.26
|Netflix Overweight
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|20.07.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|29.09.26
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|28.09.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|15.09.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.08.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|29.09.26
|Netflix Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|15.09.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.08.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.04.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|27.01.26
|Netflix Halten
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
|21.01.26
|Netflix Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
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|Netflix Inc.
|59,65
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