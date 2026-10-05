Peloton Interactive Aktie

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WKN DE: A2PR0M / ISIN: US70614W1009

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05.10.2026 14:30:00

$1,000 Invested in Peloton Interactive (PTON) at Its 52-Week Low Is Worth This Much Today

Peloton Interactive (NASDAQ: PTON), once a darling on Wall Street, has struggled to regain its footing in the at-home exercise market. Shares trade at 97% off their January 2021 peak (as of Oct. 2). However, ongoing volatility has enabled opportunistic investors to buy low and sell high.

A $1,000 investment in this consumer discretionary stock at its 52-week low price of $3.65 on March 13 would be worth this much today.

Image source: The Motley Fool.

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