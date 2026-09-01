Redwire Aktie

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WKN DE: A3D013 / ISIN: US75776W1036

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01.09.2026 16:16:56

$1,000 Invested in Redwire Stock at Its 2026 Low Would Be Worth This Much Today

Shares of Redwire (NYSE: RDW), a producer of critical space mission components, closed at a record high of $25.90 on May 28 as the market's anticipation for SpaceX's (NASDAQ: SPCX) IPO sparked a buying frenzy in space stocks. However, Redwire and many of its industry peers lost their momentum ahead of SpaceX's market debut on June 12 -- and that record-setting IPO exacerbated that pressure by drawing investors away from smaller space stocks. By July 29, Redwire's stock had sunk to a 52-week low of $7.78. But today, it trades at about $10, so a $1,000 investment at its 2026 low would have grown to nearly $1,300.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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