Redwire Aktie
WKN DE: A3D013 / ISIN: US75776W1036
|
01.09.2026 16:16:56
$1,000 Invested in Redwire Stock at Its 2026 Low Would Be Worth This Much Today
Shares of Redwire (NYSE: RDW), a producer of critical space mission components, closed at a record high of $25.90 on May 28 as the market's anticipation for SpaceX's (NASDAQ: SPCX) IPO sparked a buying frenzy in space stocks. However, Redwire and many of its industry peers lost their momentum ahead of SpaceX's market debut on June 12 -- and that record-setting IPO exacerbated that pressure by drawing investors away from smaller space stocks. By July 29, Redwire's stock had sunk to a 52-week low of $7.78. But today, it trades at about $10, so a $1,000 investment at its 2026 low would have grown to nearly $1,300.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Redwire Corp Registered Shs
|
04.08.26
|Ausblick: Redwire präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
15.06.26
|Raumfahrt-Aktien nach SpaceX-IPO unter der Lupe: Chancen und Risiken für Rocket Lab, Redwire und AST SpaceMobile (finanzen.at)
|
26.05.26
|Redwire, MDA, Rocket Lab & Co.: Raumfahrt-Aktien profitieren von IPO-Euphorie rund um SpaceX (finanzen.at)
|
05.05.26
|Ausblick: Redwire legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Redwire Corp Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Redwire Corp Registered Shs
|8,90
|-3,26%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fällt zurück -- DAX gibt deutlich ab -- US-Börsen schwächer -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Handel am Dienstag schwächer. Der deutsche Aktienmarkt erleidet kräftige Verluste. Die US-Börsen geben nach. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Dienstag mit negativen Vorzeichen.