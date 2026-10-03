$1,000 Invested in Walt Disney (DIS) at Its 52-Week Low Is Worth This Much Today

Because of its unrivaled intellectual property, spanning endless characters, franchises, and storylines, Walt Disney (NYSE: DIS) is a dominant force in the world of entertainment that has a competitive position rivals can't replicate. This standing hasn't always worked out for investors. But the trend has been positive in the past six months.

If you invested $1,000 in this consumer discretionary stock at its 52-week low price of $92.19, which was established in late March, this is how much you'd have today.

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