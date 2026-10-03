Walt Disney Aktie
WKN: 855686 / ISIN: US2546871060
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03.10.2026 19:34:00
$1,000 Invested in Walt Disney (DIS) at Its 52-Week Low Is Worth This Much Today
Because of its unrivaled intellectual property, spanning endless characters, franchises, and storylines, Walt Disney (NYSE: DIS) is a dominant force in the world of entertainment that has a competitive position rivals can't replicate. This standing hasn't always worked out for investors. But the trend has been positive in the past six months.
If you invested $1,000 in this consumer discretionary stock at its 52-week low price of $92.19, which was established in late March, this is how much you'd have today.
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