IonQ Aktie

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WKN DE: A3C4QT / ISIN: US46222L1089

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28.10.2026 21:21:00

$1,000 Split Between IonQ and D-Wave Today Could Be Worth This Much by 2029.

IonQ (NYSE: IONQ) and D-Wave Quantum (NASDAQ: QBTS) are both pushing to develop quantum computing that can be usefully deployed in real-world applications, and their divergent approaches offer investors two different ways to tap this nascent market.

It's not clear yet which of these pure plays will make the better business -- but as an investor, you don't have to bet on just one. Here's what a $1,000 investment split evenly between them today might be worth by 2029.

Image source: Getty Images.

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