Anthropic's initial public offering is finally almost here -- the AI start-up behind Claude plans to go public on the Nasdaq exchange on Nov. 19 under the ticker ANT, and plans to sell shares for between $70 and $78 apiece.

At the top of that range, $1,000 would get you 12 shares of Anthropic stock. But I wouldn't be in a hurry to buy right away.

Don't get me wrong -- I think Anthropic is going to be a good company to hold, and I plan to invest at some point. But I also think it's a mistake to rush in during the first few days of trading. And it could be a very expensive mistake.

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