Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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09.05.2026 14:45:00
$10,000 in Alphabet Right Now: Here's What It Could Be Worth in 20 Years
Most predictions about the distant future should be taken with a grain of salt. This one is no different. Still, given what we know about Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) and its corporate culture, this educated guess is more likely than not to be on target: A $10,000 investment in Google's parent company today will likely be worth around $67,000 in 20 years' time. Here's why.It seems like an outrageous number, but it's actually pretty conservative. Thanks to compounding, a market-average return of only 10% per year does the trick. This conservative outlook also allows for some headwinds that its eventual sheer size could cause, although such caution may or may not be merited.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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