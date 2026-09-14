Archer Aktie
WKN DE: A1JBBE / ISIN: BMG0451H1097
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14.09.2026 09:07:01
$10,000 in Archer Aviation at Last Year's High Is About $3,840 Now. Here's What Gets It Back.
Archer Aviation (NYSE:ACHR) stock peaked at $14.62 last October. A $10,000 investment at that price bought about 684 shares. At about $5.61 as of this writing, those shares are worth about $3,840 -- a decline of about 62% in less than a year.
The business didn't shrink over that stretch. The air taxi maker's flight testing expanded, and its certification work with the Federal Aviation Administration (FAA) reached the final phase of what Archer describes as the FAA's four-phase process.
What fell is the price the market puts on waiting for revenue.
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