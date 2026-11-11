AST SpaceMobil a Aktie
WKN DE: A3CL8W / ISIN: US00217D1000
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11.11.2026 10:51:00
$10,000 in AST SpaceMobile Stock at Its Record High Is Worth About $2,770 Today. Here's What Gets That Money Back.
AST SpaceMobile (NASDAQ: ASTS) hit an all-time high on May 28, 2026. Since then, it's seen a roughly 72% valuation drawdown. If you invested $10,000 in the company at the high, your position would now be worth roughly $2,770.
The company has continued to win contracts and recently announced a new deal with the U.S. Space Force, but a variety of factors have kept the stock struggling. The stock could eventually see significant recovery momentum, but the space tech specialist will need to demonstrate strong operational progress -- and some broader bearish trends shaping its valuation performance will need to reverse.
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