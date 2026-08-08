Axon Holdings Aktie

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WKN DE: A1C16R / ISIN: GRS197003007

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08.08.2026 11:23:00

$10,000 in Axon Stock a Decade Ago Would Be Worth About $329,000 Today. The Stock Is Down Over the Past Year.

Ten years ago, Axon Enterprise (NASDAQ: AXON) was a small-cap company best known for its TASER stun guns. A share cost about $17 when 2016 began. As of this writing, the price is near $553 -- a gain of more than 3,100%, enough to turn a $10,000 investment into about $329,000.The recent chapter looks nothing like that, though. The stock sits more than 35% below the record closing high of $870.97 it set on Aug. 7, 2025 (almost exactly one year ago). Since that peak, shares have traded as low as $339.01.And the stock slid again this week after the company's second-quarter report, even with the business still growing 35%.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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