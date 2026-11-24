General Electric Aktie
WKN: 851144 / ISIN: US3696041033
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24.11.2026 20:15:02
$10,000 in GE Vernova on Its First Day of Trading Is Worth How Much Today?
GE Vernova (NYSE:GEV) began trading as an independent company on April 2, 2024, following its separation from General Electric. Shares closed at around $139.41 that first day.
Fast forward to Nov. 20, 2026, and GE Vernova closed at $699.33. That means a $10,000 investment made at the close of its first trading day would be worth approximately $50,164 today, excluding dividends. That's a gain of more than 400% in less than three years. That's not trivial.
GE Vernova manufactures equipment used to generate and distribute electricity, including natural gas turbines, wind turbines, and electrical grid infrastructure.
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Nachrichten zu General Electric Co.
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20.10.26
|ROUNDUP: Triebwerksbauer GE erwartet 2026 noch mehr Gewinn (dpa-AFX)
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29.06.26
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Analysen zu General Electric Co.
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Aktien in diesem Artikel
|GE Vernova
|654,00
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|General Electric Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
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