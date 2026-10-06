$10,000 in Marvell Stock a Decade Ago Is Worth About $206,000 Now. Repeating That Would Take 35% Annual Earnings Growth.

Marvell Technology (NASDAQ:MRVL) closed at $13.17 a share on Oct. 5, 2016. Ten years later to the day, it closed at $271.25.

On price alone, that turned a $10,000 stake into around $206,000, compounding at about 35% a year. In the same decade, $10,000 in the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) rose to about $36,000 on the same basis.

But most of Marvell's rise is recent. Nearly three-quarters of it came in 2026 alone, as the shares more than tripled. And when I split the decade into stretches, I see the stock's valuation did almost as much of the work as the company's earnings.

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