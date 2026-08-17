Oklo Aktie
WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098
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17.08.2026 12:18:00
$10,000 in Oklo Stock at Its High Is Worth About $2,300 Today
Buy Oklo (NYSE: OKLO) at its 52-week high of $193.84, and a $10,000 stake would be worth about $2,300 as of this writing. Shares of the nuclear reactor developer trade near $44, down roughly 77% from that peak.The odd part is what happened underneath the price. The company's operating record improved almost continuously while the stock collapsed.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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