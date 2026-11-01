Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089

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01.11.2026 12:32:00

$10,000 in Rocket Lab at Its Record High Is Worth About $3,900 Today. Here's What Gets That Money Back.

Rocket Lab (NASDAQ: RKLB) has solidified its position as a credible and reliable provider of launch services to place payloads into Earth orbit. The company trails behind only Space Exploration Technologies in the category.

Rocket Lab's strong sales growth has translated into huge valuation gains since it went public through a merger with a special purpose acquisition company (SPAC) in August 2021. The company's share price is up roughly 459% since its public debut. On the other hand, Rocket Lab is also currently down big from its valuation peak.

Image source: Getty Images.

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