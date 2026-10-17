Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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17.10.2026 17:29:02

$10,000 Invested in Apple Could Be Worth This Much by 2031

Apple (NASDAQ:AAPL) has delivered extraordinary results over the long run. If you had invested $10,000 in the company 30 years ago and held on, you would be a multimillionaire today. However, the tech leader has encountered several headwinds in recent years, including tariffs, antitrust lawsuits, and a CEO change. Does Apple still have what it takes to beat the market? Let's try to determine what $10,000 invested in the company could be worth in five years.

Image source: The Motley Fool.

The iPhone remains Apple's most important product by far. In the third quarter of its fiscal year 2026, which ended on June 27, Apple's revenue increased by 16% year over year to $109.4 billion.

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