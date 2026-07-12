AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
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12.07.2026 18:13:00
$10,000 Invested in Mark Zuckerberg's Meta a Decade Ago Is Worth This Much Today
Meta Platforms (NASDAQ: META) just closed out quite an eventful week. Shares of the social media giant jumped about 6% on Friday alone as investors warm back up to CEO Mark Zuckerberg's aggressive artificial intelligence (AI) strategy.The company has given them plenty to work with this year. Growth is accelerating, its new AI lab released its first model this spring, and capital spending guidance now tops $125 billion.But let's zoom out for a second. How has the stock done over the long haul? Specifically, how much would $10,000 invested in Meta a decade ago be worth today?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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