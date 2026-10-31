$10,000 Invested in Robinhood at Its IPO Would Be Worth About $27,160 Today

Robinhood (NASDAQ: HOOD) has transformed the world of trading for retail investors. The company's easily accessible, streamlined application for buying and selling stocks and cryptocurrencies has become hugely popular with traders, and strong growth has translated into impressive performance for shareholders.

Robinhood conducted its initial public offering (IPO) on July 29, 2021, and its stock actually fell significantly in its first day of trading. However, buyers who held on to their early investments were rewarded for their patience.

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