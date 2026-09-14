AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
|
14.09.2026 14:05:00
$10,000 Invested in SCHD a Decade Ago Would Be Worth This Much Today
Ten years ago, $10,000 might not have seemed like enough money to produce meaningful passive income. By investing it in the Schwab U.S. Dividend Equity ETF (NYSEMKT: SCHD), shareholders found that wouldn't be the case.
Over the past 10 years, a hypothetical $10,000 investment in this fund would have grown to $34,400, assuming dividends and capital gains were reinvested. That's a $24,400 gain without contributing a single additional dollar.
That's impressive for an exchange-traded fund primarily known for producing dividends. More importantly, it illustrates why dividend investing doesn't necessarily require choosing between generating income and building wealth.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AGO AG Energie + Anlagen
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu AGO AG Energie + Anlagen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed-Zinsentscheid rückt näher: ATX geht mit kräftigen Verlusten aus dem Handel -- DAX schließt im Minus -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag nach, während auch der deutsche Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street verbucht Abschläge. Die Börsen in Fernost wiesen zum Wochenstart unterschiedliche Vorzeichen aus.