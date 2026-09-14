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WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415

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14.09.2026 14:05:00

$10,000 Invested in SCHD a Decade Ago Would Be Worth This Much Today

Ten years ago, $10,000 might not have seemed like enough money to produce meaningful passive income. By investing it in the Schwab U.S. Dividend Equity ETF (NYSEMKT: SCHD), shareholders found that wouldn't be the case.

Over the past 10 years, a hypothetical $10,000 investment in this fund would have grown to $34,400, assuming dividends and capital gains were reinvested. That's a $24,400 gain without contributing a single additional dollar.

That's impressive for an exchange-traded fund primarily known for producing dividends. More importantly, it illustrates why dividend investing doesn't necessarily require choosing between generating income and building wealth.

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