|
06.02.2026 12:47:26
$10 Million Bet on Buybacks: Why This ETF’s 227 Stocks Matter in 2026
On February 4, Triton Wealth Management added 60,275 shares of the Invesco BuyBack Achievers ETF (NASDAQ:PKW) in the fourth quarter, an estimated $7.96 million trade based on quarterly average pricing, according to an SEC filing.According to an SEC filing dated February 4, Triton Wealth Management acquired 60,275 additional shares of the Invesco BuyBack Achievers ETF during the fourth quarter. The estimated value of the purchase was $7.96 million, calculated using the average closing price for the quarter. The position’s quarter-end value rose by $8.20 million, a figure that includes both the trading activity and the stock’s price movement.PKW now makes up 3.61% of Triton Wealth Management’s 13F reportable AUM.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
