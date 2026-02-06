Lindsay CorpShs Aktie
WKN: 904057 / ISIN: US5355551061
|
06.02.2026 18:10:18
$10 Million Exit From Lindsay Comes as Margins Hold at 12.6% Despite Revenue Pressure
On February 3, Pier Capital reported in an SEC filing that it sold out of Lindsay (NYSE:LNN), liquidating 71,799 shares in a transaction estimated at $10.09 million.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated February 3, Pier Capital fully exited its position in Lindsay (NYSE:LNN) by selling 71,799 shares. The estimated transaction value was $10.09 million. The Lindsay stake represented approximately 1.58% of AUM in the previous quarter and is now zeroContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Lindsay CorpShs
