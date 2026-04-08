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Adobe Aktie

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09.04.2026 01:00:32

$100 Invested In Adobe 15 Years Ago Would Be Worth This Much Today

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13.03.26 Adobe Sell Goldman Sachs Group Inc.
12.09.25 Adobe Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.12.24 Adobe Buy Deutsche Bank AG
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