Adobe Aktie
WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012
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09.04.2026 01:00:32
$100 Invested In Adobe 15 Years Ago Would Be Worth This Much Today
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Nachrichten zu Adobe Inc.
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01.04.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Adobe-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Adobe von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
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25.03.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Adobe-Aktie: So viel Verlust hätte ein Adobe-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
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18.03.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Adobe-Aktie: So viel hätte eine Investition in Adobe von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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13.03.26
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite notiert schlussendlich im Minus (finanzen.at)
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13.03.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
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13.03.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
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13.03.26
|Adobe-Aktie sackt ab: Unternehmen übertrifft Prognosen und sucht neuen Chef (dpa-AFX)
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Analysen zu Adobe Inc.
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