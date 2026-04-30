American Express Aktie
WKN: 850226 / ISIN: US0258161092
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01.05.2026 00:31:00
$100 Invested In American Express 10 Years Ago Would Be Worth This Much Today
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