AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
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24.03.2026 22:15:39
$100 Invested In Amphenol 20 Years Ago Would Be Worth This Much Today
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