AppLovin Aktie
WKN DE: A2QR0K / ISIN: US03831W1080
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03.09.2026 22:15:24
$100 Invested In AppLovin 10 Years Ago Would Be Worth This Much Today
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Nachrichten zu AppLovin Corp
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01.09.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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31.08.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 verbucht am Mittag Abschläge (finanzen.at)
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31.08.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 zum Start mit Abgaben (finanzen.at)
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28.08.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 fällt am Freitagmittag (finanzen.at)
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28.08.26
|Freitagshandel in New York: NASDAQ 100 liegt mittags im Minus (finanzen.at)
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28.08.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 beginnt Freitagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
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28.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 beginnt Freitagshandel im Minus (finanzen.at)
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21.08.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 zum Start mit Zuschlägen (finanzen.at)
Analysen zu AGO AG Energie + Anlagen
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Börse aktuell - Live TickerATX geht stärker in den Feierabend -- DAX letztlich im Plus - 26.000er-Marke zurückerobert -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen zum Handelsende gespalten
Der heimische Markt präsentierte sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. An der Wall Street wurden Gewinne gemacht. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.