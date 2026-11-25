Arch Capital Group LtdShs Aktie
WKN: 590336 / ISIN: BMG0450A1053
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25.11.2026 15:30:17
$100 Invested In Arch Capital Group 20 Years Ago Would Be Worth This Much Today
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|Arch Capital Group LtdShs
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|Capital Group Holdings Inc.
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