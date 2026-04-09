Diese Österreich-Aktien sind aktuell attraktive Investments. Eine Chart-Sondersendung von BNP Paribas Zertifikate mit Experte Christian Drastil. -W-

AGO Aktie

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WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415

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10.04.2026 01:00:18

$100 Invested In Arista Networks 5 Years Ago Would Be Worth This Much Today

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