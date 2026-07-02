AXT Aktie
WKN: 914410 / ISIN: US00246W1036
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03.07.2026 00:30:39
$100 Invested In AXT 10 Years Ago Would Be Worth This Much Today
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