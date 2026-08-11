Baker Hughes Aktie
WKN DE: A2DUAY / ISIN: US05722G1004
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11.08.2026 17:15:20
$100 Invested In Baker Hughes 5 Years Ago Would Be Worth This Much Today
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Nachrichten zu Baker Hughes Inc.
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10.08.26
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03.08.26
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27.07.26
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24.07.26
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20.07.26
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