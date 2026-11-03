Santander Aktie
WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37
|
03.11.2026 17:15:20
$100 Invested In Banco Santander 5 Years Ago Would Be Worth This Much Today
This article $100 Invested In Banco Santander 5 Years Ago Would Be Worth This Much Today originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|03.11.26
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.10.26
|Santander Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Santander Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.10.26
|Santander Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Santander Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.10.26
|Santander Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Santander Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Santander Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Santander Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Santander Halten
|DZ BANK
|05.05.26
|Santander Halten
|DZ BANK
|05.02.26
|Santander Halten
|DZ BANK
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwere Niederlage für Trump: ATX letztendlich stark -- DAX schließt weit im Plus -- US-Börsen deutlich höher -- Asiens Börsen schlussendlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigten sich am Mittwoch deutlich in Grün. Die US-Börsen verzeichneten einen kräftigen Zuwachs. Die Börsen in Fernost entwickelten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.