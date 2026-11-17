Caterpillar Aktie
WKN: 850598 / ISIN: US1491231015
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18.11.2026 00:30:25
$100 Invested In Caterpillar 10 Years Ago Would Be Worth This Much Today
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|Caterpillar Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|48 160,00
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|Caterpillar Inc.
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