Caterpillar Aktie
WKN: 850598 / ISIN: US1491231015
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12.05.2026 01:30:57
$100 Invested In Caterpillar 5 Years Ago Would Be Worth This Much Today
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Analysen zu Caterpillar Inc.
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|Caterpillar Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
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