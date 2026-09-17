CF Industries Holdings Aktie
WKN: A0ES9N / ISIN: US1252691001
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17.09.2026 22:15:32
$100 Invested In CF Industries Holdings 5 Years Ago Would Be Worth This Much Today
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